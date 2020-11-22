Бытовка вспыхнула на юге Москвы, огонь угрожает людям

В районе Марьино на юге столицы загорелась бытовка. По данным источника «360», существует угроза людям.

Пожар произошел вблизи дома № 34 по улице Донецкой. Наблюдается открытое горение и черный дым.

Информации о пострадавших не поступало.

По адресу ул. Донецкая, 34 находится автобусная станция и кафе-столовая. Ранее рядом располагался троллейбусный парк.

Накануне крупный пожар произошел на Новописцовском льнокомбинате в Ивановской области. Огонь вспыхнул в одном из цехов, затем перекинулся на кровлю фабрики. Площадь возгорания составила три тысячи квадратных метров. Никто не пострадал. Во время пожара в здании находились 25 человек, они спаслись.