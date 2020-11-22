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    22 ноября 2020, 00:08

    Бытовка вспыхнула на юге Москвы, огонь угрожает людям

    Алла Морген, Кирилл Фролов

    В районе Марьино на юге столицы загорелась бытовка. По данным источника «360», существует угроза людям.

    Пожар произошел вблизи дома № 34 по улице Донецкой. Наблюдается открытое горение и черный дым.

    Информации о пострадавших не поступало.

    По адресу ул. Донецкая, 34 находится автобусная станция и кафе-столовая. Ранее рядом располагался троллейбусный парк.

    Накануне крупный пожар произошел на Новописцовском льнокомбинате в Ивановской области. Огонь вспыхнул в одном из цехов, затем перекинулся на кровлю фабрики. Площадь возгорания составила три тысячи квадратных метров. Никто не пострадал. Во время пожара в здании находились 25 человек, они спаслись.