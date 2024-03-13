Происшествия 13 марта 2024, 10:21 Испортивших салон новых вагонов «Москва-2024» ищут в столице Служба безопасности метро ищет испортивших салон новых вагонов «Москва-2024» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Служба безопасности Московского метрополитена вместе с полицией разыскивают неизвестных, которые испортили салон новых вагонов «Москва-2024» на Замоскворецкой линии. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на столичный дептранс.

Как стало известно, вандалы разрисовали и залили клеем новые вагоны на одной из линий метрополитена.

Реклама

«Служба безопасности московского метро помогает полиции найти неизвестных, которые вчера испортили салон новых вагонов „Москва-2024“ на Замоскворецкой линии», — заявили в ведомстве.

Работники учреждения уже передали в правоохранительные органы материалы, которые помогут помочь найти нарушителей и привлечь их к ответственности. Кроме того, заявление о факте вандализма

Месяц назад мужчина разбил створку турникета на станции метро «Коньково» в Москве. Его привлекли к ответственности по статье «Вандализм».