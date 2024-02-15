Криминал 15 февраля 2024, 16:12 Мужчина разбил створку турникета на станции метро «Коньково» в Москве Безбилетник разбил створку турникета на станции метро «Коньково» в Москве

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В Москве 34-летний ранее судимый мужчина умышленно разбил створку турникета на станции метро «Коньково», чтобы не платить за проезд. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным правоохранителей, злоумышленник зашел в вестибюль станции метро и подошел к турникету, работающему на вход. Он с силой дернул створку так, что она разбилась, а сам мужчина упал на пол.

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«Действия злоумышленника квалифицированы по статье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации („Вандализм“), его привлечение к уголовной ответственности, а также возмещение ущерба, причиненного преступлением, на контроле», — заявила прокуратура Московского метрополитена.

Ранее двое мужчин на разных станциях московского метро разбили турникеты. Это произошло на станциях «Курская» и «Минская».