15 февраля 2024, 16:12
Мужчина разбил створку турникета на станции метро «Коньково» в Москве
Безбилетник разбил створку турникета на станции метро «Коньково» в Москве
В Москве 34-летний ранее судимый мужчина умышленно разбил створку турникета на станции метро «Коньково», чтобы не платить за проезд. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
По данным правоохранителей, злоумышленник зашел в вестибюль станции метро и подошел к турникету, работающему на вход. Он с силой дернул створку так, что она разбилась, а сам мужчина упал на пол.
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«Действия злоумышленника квалифицированы по статье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации („Вандализм“), его привлечение к уголовной ответственности, а также возмещение ущерба, причиненного преступлением, на контроле», — заявила прокуратура Московского метрополитена.
Ранее двое мужчин на разных станциях московского метро разбили турникеты. Это произошло на станциях «Курская» и «Минская».
Метро
Вандализм
Москва
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