«Исключительный вариант». Пилот рассказал о сложности посадки Boeing на воду у Гавайев

Самолеты и раньше успешно садились на воду — и в России, и в Америке. Однако эти приводнения происходили не в океане, а в реках. Поэтому пилотам грузового Boieng 737, которые смогли посадить самолет на воду у Гавайских островов, очень повезло.

Об этом «360» сообщил заслуженный пилот России Юрий Сытник.

«Случались такие действия — у нас такое было, Ту-124 сел на Неве. Там все пассажиры живы — 40 человек, экипаж жив. Потом на Гудзоне сел тоже Boieng пассажирский. Дело в том, что посадка на воду — это вообще исключительный вариант. Редкий и очень опасный», — рассказал он.

Сытник отметил, что из пяти приводнений только одно приводнение бывает более-менее удачным. Остальные все погибают. Он подчеркнул, что не помнит ни одной удачной попытки приводнения в океане. Каждый раз такие ситуации заканчивались для экипажа и пассажиров плачевно. В реке или озере намного проще это сделать, потому что там нет волн.

«Просто ребята молодцы, им повезло. И мастерство их достаточно высокое. Посадить самолет на воду и не погибнуть — большая удача», — заключил он.

СМИ сообщили 2 июля, что грузовой самолет Boeing 737 упал в океан у Гавайев. Позже CNBC со ссылкой на Управление гражданской авиации США сообщил, что самолет совершил экстренную посадку на воду у Гонолулу. Пилоты хотели вернуться в аэропорт, с которого вылетели, потому что заметили неполадки в работе двигателя.

Они уже начали разворачивать самолет, но не дотянули до аэропорта и были вынуждены сесть на воду. Оба пилота смогли спастись.