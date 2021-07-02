Грузовой Boeing 737 упал в океан у Гавайев

Грузовой самолет Boeing 737 упал в океан у Гавайев. На борту находились два человека, они выжили. Об этом сообщил CNB.

Телеканал сообщил, что грузовой самолет упал в воду возле Гонолулу.

«Грузовой самолет Boeing 737 упал в воду возле Гонолулу после проблем с двигателями», — сказано в сообщении.

По данным CNBC, после взлета у самолета начались технические неполадки. Он развернулся, чтобы возвратиться в аэропорт в Гонолулу, но не долетел. На борту в момент крушения находились два человека, сейчас их разыскивают спасатели.

Телеканал уточнил, что управление гражданской авиации подтвердило факт крушения. Там уточнили, что обоих пилотов удалось спасти.