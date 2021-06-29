Инвалид избил пенсионера в психоневрологическом интернате под Ростовом

В Ростовской области, в городе Сальске, инвалид в психоневрологическом интернате жестоко избил другого пожилого пациента. Об этом сообщили в районном отделении МВД.

Драка произошла в Сальском психоневрологическом интернате в ночь на 21 июня. По данным полиции, 34-летний инвалид напал на 71-летнего пенсионера в палате. Он бил его руками и ногами, нанося удары по различным частям тела. У пожилого пациента впоследствии диагностировали перелом ребер слева со смещением костных отломков и ряд других увечий.

Следователи завели дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Начато расследование. Нападавшему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему может грозить лишение свободы на срок до восьми лет.

Ранее в Челябинске молодой человек избил пенсионера. Он набросился на пожилого мужчину после того, как тот сделал юноше замечание. Внучка потерпевшего рассказала «360», что ее дед решил не обращаться к правоохранителям, так как ему страшно, что обидчик потом снова найдет его.