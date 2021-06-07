«Он никуда не обращается, боится»: внучка избитого в Челябинске пенсионера рассказала о произошедшем

В Челябинске молодой человек избил пенсионера за то что тот, сделал ему замечание. Внучка потерпевшего Татьяна рассказала «360», что ее дед не хочет писать заявление, поскольку боится, что нападавший его потом найдет.

«Он (пострадавший, дедушка собеседницы — прим. ред.) никуда не обращается, он боится, что тот (нападавший — прим. ред.) его потом найдет», — рассказала «360» Татьяна.

Собеседница «360» объяснила, что конфликт начался после того, как ее дед сделал замечание молодому человеку, который лез через забор на закрытую территорию. Неизвестный ответил пенсионеру, а после между ними завязался конфликт.

По словам Татьяны, ее дед шел от нее. Сейчас пенсионер находится дома, он не хотел придавать огласку произошедшему, и не хочет писать заявление в полицию.

Молодого человека, который избил пенсионера, пока не нашли, отметила Татьяна.

В понедельник, 7 июня, в социальных сетях появилось видео, на котором видно как мужчина с кулаками набросился на пенсионера и повалил его на асфальт. После этого молодой человек продолжил избивать своего пожилого оппонента ногами, пенсионер защищался лишь палкой. Спасти пенсионера помогли проезжавшие мимо мужчины. Они скрутили молодого человека.