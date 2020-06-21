Инцидент в Рединге признан терактом

Один человек арестован, двое тяжело ранены и трое погибли в результате инцидента, произошедшего вечером 20 июня в британском Рединге. Полиция признала произошедшее терактом.

Как сообщил канал Sky News со ссылкой на источник, арестованный мужчина является выходцем из Ливии.

Премьер-министр Борис Джонсон написал в Twitter: «Я думаю обо всех, кто пострадал от ужасного инцидента в Рединге, и благодарю аварийные службы за рабоу на месте происшествия».

Очевидец случившегося 20-летний Лоуренс Ворт рассказал изданию The Telegraph, что в саду Форбери было довольно много людей. Многие сидели на траве и разговаривали с друзьями, когда в парк пришел странный мужчина. Сначала он выкрикивал что-то неразборчивое, затем бросился с ножом к группе из десяти человек.

«Он ударил трех из них, сильно поранив шею и руки, а затем повернулся и побежал ко мне, я от него сбежал. Когда он понял, что догнать меня не удастся, он метнулся к другой группе людей. Увидев, что посетители парка бросились от него в рассыпную, но выбежал из Форьери», — поделился молодой человек.

В парке расположенного недалеко от Лондона Рединга состоялся марш против расового неравенства. Через два часа после его окончания в полицию поступило сообщение о нападение на посетителей парка.