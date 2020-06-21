Полиция в британском Рединге сообщила о нападениях с ножом

Через два часа после проведенного в британском Рединге марша в поддержку прав чернокожего населения полиция сообщила о злоумышленнике, ранившем ножом двух человек. Мужчина задержан, ведется расследование.

По данным Sky News, в Королевскую больницу Беркшира около семи часов вечера с колотыми ранениям были доставлены два человека. В парке Рединга очевидцы заметили около десятка полицейских машин и несколько вертолетов. Сад Форбери был оцеплен.

Организаторы марша подчеркнули, что насилие не было связано с протестующими. Инцидент произошел гораздо позже.

«Я глубоко обеспокоена инцидентом в Рединге Я сочувствую всем, кто в него вовлечен, включая полицию и спасателей на месте происшествия», — заявила министр внутренних дел Великобритании Прити Патель.

В Сиэтле полиция начала расследование убийства 19-летнего участника протестов, которое произошло около покинутого стражами правопорядка участка. Он был объявлен манифестантами зоной, свободной от насилия.