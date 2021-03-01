СК начал проверку после гибели женщины на Краснозаводском заводе

Следователи проводят проверку по факту гибели женщины после вспышки химических реагентов в лаборатории на Краснозаводском заводе в Подмосковье. Об этом заявила представитель главного следственного управления СК по региону Ольга Врадий.

Врадий заявила ТАСС, что 47-летняя женщина получила смертельные травмы в результате взрыва на химическом заводе. По ее словам, следственный отдел Сергиева Посада ГСУ СК России по Московской области организовал проверку.

ЧП произошло утром 1 марта в цеху Краснозаводского химического завода. По предварительным данным, там сдетонировало неизвестное взрывоопасное вещество. В этот момент сотрудница предприятия отбирала пробы для центра заводской лаборатории. Сначала сообщалось о том, что она пострадала.

Известно, что пожара и серьезных разрушений не было. Последствия взрыва устраняют 15 человек и пять единиц техники, уточнили в ГУ МЧС России по Московской области.

На место выехала следственная группа. Следователи выясняют все причины и обстоятельства случившегося.