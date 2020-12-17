Инструктор рассказал, что случилось в домодедовской пещере, где пропали дети

Экскурсовод Сергей Боков, который сопровождал группу из восьми детей, пропавшую в пещере в Сьянах, рассказал «360», что произошло во время похода.

Он опроверг сообщения некоторых СМИ, что разминулся с подопечными.

«Мы не разминулись, шли все вместе, подошли к старому выходу. Не смогли подняться наверх, так как он был завален. Часть детей осталась там со взрослым отдыхать и пить чай, я с остальными поднялся к основному выходу. Там меня встретили сотрудники МЧС. Спасателей вызвала моя жена. Мы оговорились, если я не выхожу на связь шесть часов, она вызывает МЧС. Я не первый раз спускаюсь. Таких инцидентов никогда не было. Сейчас еду в ОДН писать объяснительную», — рассказал мужчина.

В настоящее время инструктор Сергей Боков доставлен в отделение полиции для допроса.

Ранее сообщалось, что в районе Домодедово в пещерах Сьяны пропала группа из восьми детей 9-12 лет. На их поиски выдвинулись спасатели, позже стало известно, что они найдены живыми и здоровыми.

Сергей Зорин, отец ребенка, он тоже был с группой, комментировать ситуацию отказался.