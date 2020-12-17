10 человек пропали в пещерах Сьяны в районе подмосковного Домодедова, сообщил источник «360». Они зашли туда утром и до сих пор не вышли. Спасатели выехали на поиски.

МЧС подтвердили РИА «Новости», что 10 спортсменов, занимающихся спортивным ориентированием, в том числе восемь детей, не вышли из Сьяновских пещер в Домодедове.

Также СМИ сообщили, что одного из взрослых нашли у входа в пещеры, он находится в шоковом состоянии — ничего не может объяснить. Пока непонятно, что произошло. Еще одного взрослого и восемь детей 9–12 лет ищут.

Сьяны — это подмосковная система искусственных пещер-каменоломен в 12 километрах от Москвы. Их общая протяженность составляет более 19 километров. Они были вырыты еще в XVII веке, и оттуда долго добывали камень для строительства столичных домов. В 1974-м вход в Сьяны засыпали, после того как там пропал ребенок. В 1988 году активисты раскопали их вновь.