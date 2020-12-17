Инспекторы из Череповца, которые преградили дорогу лихачу, рассказали о принятом за долю секунды решении
Водитель патрульной машины рассказал, что ему хватило доли секунды на решение о спасении пешеходов. На них на огромной скорости несся ВАЗ-2112. Сотрудники ДПС, рискуя жизнями, преградили ему дорогу.
«Во избежание ДТП мною было принято решение преградить проезжую часть патрульным транспортным средством, потому что в этот момент дорогу переходили пешеходы. После удара я был в шоке, но когда вышел из машины, понял, что медицинская помощь мне не нужна», — рассказал водитель автомобиля ДПС.
Его напарник признался, что после удара также был в шоковом состоянии. Он больше испугался за пешеходов и пассажиров виновника ДТП, чем за свою жизнь.
«Когда понял, что пострадавших нет, успокоился», — добавил он в беседе с «360».
По словам сотрудников ДПС, водитель после аварии разговаривал с ними на повышенных тонах и вел себя агрессивно.
«Оказалось, что его машина находилась в розыске. Когда мы начали снимать госномера, водитель и пассажиры оказали сопротивление», — рассказали сотрудники стражи порядка.
На двух участников аварии составили протоколы за невыполнение требований сотрудников полиции. Их доставили в участок, где оказалось, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения.