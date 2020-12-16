Сотрудники ДПС подставили свою машину под аварию, чтобы защитить пешеходов в Череповце
Патрульно-постовой экипаж остановился на нерегулируемом пешеходном переходе, пропуская людей. Полицейские заметили иномарку, которая приближалась к зебре на огромной скорости. Реакция сотрудников ДПС была мгновенной, они включили спецсигнал и перекрыли трассу. Удар на себя приняла служебная машина. Пострадавших нет.
«Как выяснилось, за рулем ВАЗ-2112 находился молодой человек, который не имел при себе необходимых документов. Результаты экспресс-теста показали наличие наркотических средств в его организме. Когда сотрудники Госавтоинспекции проводили изъятие государственных номерных знаков транспортного средства, водитель и пассажир ВАЗа пытались воспрепятствовать законным действиям полицейских», — рассказали в пресс-службе МВД.
Нарушитель и его пассажир по решению суда арестованы на пять суток.