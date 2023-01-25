Происшествия 25 января 2023, 16:11 Житель Челябинской области протащил инспектора по земле, скрываясь от машины ДПС

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Случай с пьяным жителям Челябинской области произошел накануне в Верхнеуральском районе. Мужчина, пытаясь скрыться от полицейской машины, зацепил инспектора ДТП и протащил его по земле, написал сайт Ura.ru.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, нарушитель ПДД не стал разговаривать с инспектором, который подошел к его машине. Вместо остановки он продолжил движение, протащив полицейского несколько десятков метров, пока не въехал в сугроб.

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В отношении нарушителя были составлены протоколы сразу по трем статьям КоАП РФ. О состоянии полицейского не сообщается.