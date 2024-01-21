Происшествия 21 января 2024, 00:49 Иностранцы отбили бойца СВО от нападения земляков в Подмосковье Иностранцы защитили бойца СВО от местных жителей в подмосковном городе Чехове Freepik

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Иностранцы набросились на российского бойца, недавно вернувшегося из зоны специальной военной операции, в кафе «Вояж» в подмосковном городе Чехове. Директор заведения Рудик рассказал ИА Regnum о том, как он со своими сотрудниками спас военнослужащего.

По его словам, в ночь на 14 января между посетителями произошел конфликт, который перешел в драку. Сначала очевидцы рассказывали, что на российского военного набросились от 12 до 15 человек, но директор кафе уточнил, что нападавших было не так много.

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«Драка вспыхнула мгновенно, секунд за 40. Я увидел, как два армянина толкали русского. Он был в обычной гражданской одежде. Я только спустя несколько дней из новостей узнал, что он военный и с СВО вернулся», — пояснил он.

Он отметил, что все были пьяны. Боец был с другом, но тот за него не заступился, а только кричал, что он якобы из ФСБ. По факту за русского парня вступились только он с работниками, хотя они и сами армяне. Рудик также отметил, что ему не важно, какой национальности человек, но в тот вечер были не правы нападавшие.

Ранее участника СВО второй раз похоронили в Казани. Тело мужчины пришлось эксгумировать, так как его похороны провели ошибочно в другом регионе.