Общество 20 января 2024, 18:42 Участника СВО дважды похоронили в разных городах Погибшего бойца СВО из Казани похоронили в другом регионе из-за ошибки в морге РИА «Новости»

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Участника специальной военной операции второй раз похоронили в Казани. Тело мужчины пришлось эксгумировать, так как его похороны провели ошибочно в другом регионе, сообщило Е1.RU.

В Екатеринбурге близкие другого военнослужащего, который также не вернулся из зоны боевых действий на Украине, рассказали, что им выдали тело другого человека. Выяснилось, что им оказался погибший житель Татарстана.

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Представители аппарата уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой пояснили, что тела участников СВО перепутали из-за ошибки сотрудников ростовского морга.

Родственники погибшего в зоне проведения спецоперации ефрейтора из Екатеринбурга похоронили другого бойца. Тела перепутали в ростовском Центре приема, обработки и отправки погибших. После обращения семьи погибшего бойца депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов пообещал направить запрос в военную прокуратуру.