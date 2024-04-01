Происшествия 01 апреля 2024, 15:38 Иностранные хакеры атаковали интернет-ресурсы Курской области Старовойт подтвердил DDoS-атаки из Германии и Украины на сервисы Курской области Freepik

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Злоумышленники с Украины, из Германии и других стран организовывали DDoS-атаки на некоторые интернет-ресурсы Курской области. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Он отметил, что атаки хакеров фиксировали с 29 марта по 1 апреля.

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«В результате некоторые сервисы выходили из строя и были временно недоступны», — подчеркнул Старовойт.

Губернатор добавил, что специалисты регионального Министерства цифрового развития и связи совместно с ГУПКО ИЦ «Регион-Курск» и провайдерами отбили кибератаки. По его словам, сейчас интернет-ресурсы администрации Курской области работают стабильно.

«Благодарю специалистов за оперативную и профессиональную работу!» — написал Старовойт.

Ранее российские специалисты заблокировали более 160 тысяч кибератак на интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии во время выборов президента. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, злоумышленники также создали фальшивый сайт и Telegram-канал с ее именем.