Происшествия 05 марта 2024, 06:47 Иностранец объяснил, зачем разрисовал памятник во Владивостоке РИА «Новости»: иностранец принял Владивостокскую крепость за обычную стену Пресс-служба Следственного комитета

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Надпись на памятнике «Поспеловская батарея» во Владивостоке оставил уроженец Узбекистана. Он думал, что писал на обычной стене, сообщил знакомый с делом источник РИА «Новости».

«Хотели просто написать, как на стене, не подумали, что это памятник», — сказал он.

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Возбудили уголовное дело по статье 243.4 УК России «Повреждение памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества». По информации собеседника агентства, задержанный — уроженец Узбекистана. Другой источник заявил, что мужчина имел вид на жительство в России.

В интернете появилось видео, на котором мужчина и женщина написали на «Поспеловской батарее» в составе Владивостокской крепости на острове Русском слова Akosh+Sasha краской из баллончика. Пару задержали.