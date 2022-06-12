facebook_pixel
    12 июня 2022, 23:14

    Иномарка сбила женщину в Северном Бутове

    Источник: иномарка сбила женщину в Северном Бутове

    Алла Морген, Дарья Бунякова

    Водитель иномарки сбил женщину в Северном Бутове. В результате аварии пострадавшая попала под автобус. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

    Иномарка сбила женщину в Северном Бутове

    По словам собеседника, ДТП произошло 12 июня на улице Грина. Водитель KIA сбил на дороге женщину, которая затем попала под рейсовый автобус. Пострадавшую доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

    Сейчас на месте продолжают работать правоохранители. Все причины и обстоятельства аварии выясняются.

    Несколькими часами ранее женщина за рулем Lexus влетела в остановку общественного транспорта в Люберцах. В результате аварии пострадали два пешехода и ребенок, который находился в салоне иномарки, сообщили в региональной прокуратуре. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.