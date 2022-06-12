Женщина за рулем Lexus чуть не снесла остановку в Люберцах и влетела в столб. Видео

Женщина за рулем Lexus влетела в остановку общественного транспорта в Люберцах, а затем затормозила об столб. В результате пострадали два пешехода и ребенок, который находился в салоне иномарки, сообщили в региональной прокуратуре. В распоряжении «360» появилось видео с места аварии.

Надзорное ведомство выясняет обстоятельства и причины аварии. Также в ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Источник «360» уточнил, что авария произошла в поселке Октябрьский, на улице Ленина, в районе дома № 47. Машина снесла стекло остановочного модуля. На место прибыли скорая помощь и спасатели.