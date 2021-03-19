Иномарка сбила школьницу в Петербурге

Toyota Hilux сбила 15-летнюю девушку в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла 18 марта, около 08:00, в районе дома 12/1 по улице Дыбенко. По предварительным данным, 33-летний водитель иномарки сбил школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе. Полиция проводит проверку. Пострадавшую доставили в детскую больницу с различными травмами. Ранее два пассажира автобуса попали в больницу в результате аварии на проспекте Славы в Санкт-Петербурге. Врачи оценили состояние пациентов как среднетяжелое.