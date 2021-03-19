Два пассажира автобуса попали в больницу после аварии в Петербурге

Два пассажира автобуса попали в больницу в результате аварии на проспекте Славы. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП случилось около 08:20 на проспекте Славы в сторону Фучика. На дороге столкнулись три автомобиля: автобус, машина доставки и маршрутка. Пострадали два человека. Врачи оценивают состояние пациентов как среднетяжелое.

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Авария спровоцировала пробку на дороге, полностью заблокировано движение троллейбусов. На место происшествия приехали медики, пожарные и полицейские.