04 июня 2023, 18:45
Иномарка с водителем упала с многоуровневой парковки в Москве — СМИ
«Известия»: в Москве с третьего этажа парковки упал кроссовер 4 июня
В Москве с многоуровневого паркинга рухнула машина. Предположительно, в момент падения в салоне находился водитель. Об этом очевидцы сообщили «Известиям».
Рядом с жилым комплексом «Савеловский Сити» на Новодмитровской улице в столице с третьего этажа многоуровневой автопарковки упал кроссовер. По информации СМИ, в машине во время происшествия был водитель. По предварительным данным, последний не получил серьезных травм, помощь медиков ему не потребовалась.
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Видео с последствиями ЧП появилось в социальных сетях. Судя по кадрам, иномарка после падения перевернулась на крышу на газон. Автомобиль получил сильные повреждения кузова, а также в машине выбиты стекла.
Других подробностей пока нет. Все причины и обстоятельства случившегося предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.
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Москва 2023
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