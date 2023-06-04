Происшествия 04 июня 2023, 18:45 Иномарка с водителем упала с многоуровневой парковки в Москве — СМИ «Известия»: в Москве с третьего этажа парковки упал кроссовер 4 июня Фото: freepik.com

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В Москве с многоуровневого паркинга рухнула машина. Предположительно, в момент падения в салоне находился водитель. Об этом очевидцы сообщили «Известиям».

Рядом с жилым комплексом «Савеловский Сити» на Новодмитровской улице в столице с третьего этажа многоуровневой автопарковки упал кроссовер. По информации СМИ, в машине во время происшествия был водитель. По предварительным данным, последний не получил серьезных травм, помощь медиков ему не потребовалась.

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Видео с последствиями ЧП появилось в социальных сетях. Судя по кадрам, иномарка после падения перевернулась на крышу на газон. Автомобиль получил сильные повреждения кузова, а также в машине выбиты стекла.

Других подробностей пока нет. Все причины и обстоятельства случившегося предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее один человек погиб из-за столкновения двух машин на Киевском шоссе в Москве.