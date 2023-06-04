Происшествия 04 июня 2023, 17:51 Человек погиб в аварии на Киевском шоссе в Москве Один человек погиб из-за столкновения двух машин на Киевском шоссе в Москве Фото: freepik.com

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В столице в произошло смертельное ДТП с участием грузовика. Об этом сообщил ТАСС.

Один человек скончался после столкновения двух автомобилей на Киевском шоссе в районе поселка Филимонковское в воскресенье, 4 июня.

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«На 28 километре Киевского шоссе произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего один человек погиб», — уточнили в экстренных службах.

Других подробностей пока нет. Прибывшие на место городские оперативные службы устанавливают все обстоятельства аварии. Сейчас движение транспорта в сторону столицы перекрыли по четырем полосам.

Ранее около подмосковной деревни Кресты дорогу не поделили машины Chevrolet и груженая Scania с белорусскими номерами. В результате аварии погибла женщина. На месте происшествия работали медики, полицейские и спасатели. Автомобили получили серьезные повреждения.