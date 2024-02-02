Происшествия 02 февраля 2024, 15:33 Инкассаторы чудом выжили при обрушении моста на трассе под Нижним Новгородом Пешеходный мост обрушился на инкассаторскую машину под Нижним Новгородом РИА «Новости»

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В Нижегородской области обрушился пешеходный мост на инкассаторскую машину. Находившиеся в автомобиле мужчины чудом выжили. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

Обрушение моста произошло на трассе Нижний Новгород — Саратов. По дороге ехал тягач с цистерной, в которой находились химикаты. Водитель заехал под пешеходную переправу рядом с поселком Нижегородец. Сама машина прошла по габаритам под мостом, однако груз оказался больше.

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Переправа обрушилась на проезжую часть, по которой в этот момент ехала машина с инкассаторами. Кузов бронированного автомобиля почти полностью смяло. Также придавило кабину, из-за чего треснуло лобовое стекло. Сами инкассаторы чудом остались живы. Причем водитель и его коллега не получили никаких травм.

На мужчину, находившегося за рулем грузовой машины, составили административный протокол.

На трассе в Кузбассе чудом также выжили водитель и пассажир иномарки. Машина проскочила между двумя грузовиками. Пострадала только легковушка.