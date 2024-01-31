Происшествия 31 января 2024, 15:59 Чуть жизни не лишились. Легковушка чудом проскочила между двумя фурами в Кузбассе Водитель за рулем легковушки проехал между несшимися на него фурами в Кузбассе РИА «Новости»

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Водитель и пассажир легковушки отделались легким испугом на трассе в Кузбассе. Машина чудом проскочила между двумя фурами. Видео опубликовали в Telegram-канале «ЧП 124».

Авария чуть не произошла на трассе в районе Кемерова днем 29 января. Один из грузовиков пошел на обгон, не убедившись в безопасности. По встречной полосе движения ехала Mazda.

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Сама трасса была достаточно узкой, поэтому пространства для маневра у легковушки не было. Водитель за рулем иномарки пронесся между двумя фурами. У автомобиля оторвалось боковое зеркало, повреждения получили бампер и крыло. Водитель иномарки продолжил движение, но после ЧП все же решил остановиться.

«Мы с тобой просто чуть жизни не лишились», — сказал молодой человек, сидевший в легковушке.

Водитель рассказал, что госавтоинспекторы оформили ДТП. Однако проблема в том, что вторую фуру, которая ехала по своей полосе, установить пока не удалось.

«Нужно провести розыск. Пока пытаются найти, но не удается. Говорят, что вроде есть программа, которая отслеживает движение фур, но все это может затянуться», — подчеркнул он.

По видео с регистратора номер большегруза рассмотреть не удалось, уточнил водитель легковушки.

На трассе под Воронежем произошло смертельное ДТП. При столкновении легковушки и фуры погибла женщина с новорожденным ребенком, которому было всего четыре дня