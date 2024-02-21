Происшествия 21 февраля 2024, 16:41 Информацию о взрывах в Краснознаменске не подтвердили Администрация Краснознаменска: сообщений о взрывах и хлопках не поступало РИА «Новости»

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Единая дежурно-диспетчерская служба не получала сообщений о взрывах или хлопках на территории Краснознаменска. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

«На 13:45 данных о каких-либо хлопках или взрывах не поступало», — отметили местные власти.

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По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», в районе 13:00 жители Краснознаменска услышали два звука, похожих на взрывы. Очевидцы заявили, что в окнах задрожали стекла. Предположительно, хлопки спровоцировал самолет, преодолевший звуковой барьер.

Мощный взрыв прогремел несколько дней назад в Кстовском районе Нижегородской области. В Сети появилось видео, на котором можно услышать хлопок. Судя по ролику, после взрыва у припаркованных автомобилей сработала сигнализация.

До этого хлопки услышали жители Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев объяснил, что звуки взрывов долетели из зоны проведения специальной операции, где подразделения ВС России выполняли боевые задачи.