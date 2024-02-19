Важное 19 февраля 2024, 13:50 Мощный взрыв прогремел в Нижегородской области «Мой Нижний Новгород»: в Кстовском районе прогремел мощный взрыв

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В Кстовском районе Нижегородской области прогремел мощный взрыв. В Сети разлетелись кадры, на которых слышен хлопок. Видео опубликовал Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

Судя по видео, сначала на улице нарастал гул. Затем прогремел взрыв, у стоящих на парковке автомобилей сработала сигнализация. Очевидцы сразу в нескольких районах сообщили о громких хлопках.

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«Подписчики сообщают о громком звуке взрыва. Хлопок был такой силы, что завибрировали окна. Информация приходит из Анкудиновки, Ждановского. Выясняем», — указали авторы публикации.

Сам взрыв, предварительно, прозвучал в Кстовском районе. Как сообщил Telegram-канал «ЧП Нижний Новгород и Нижегородская область», громкие звуки также попали на камеру видеонаблюдения в деревне Караулово. Официальный информации пока не поступало.