Эксклюзив 08 июня 2023, 15:10 Информация о бомбе на Красной площади поступила в экстренные службы столицы Источник «360»: на Красной площади кинологи ищут взрывное устройство РИА «Новости»

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На Красной площади заложили бомбу. Об этом сообщила позвонившая в столичные экстренные службы жительница Санкт-Петербурга, рассказал источник «360».

«В 14:18 на номер „112“ позвонила женщина из Санкт-Петербурга и сообщила, что заложила бомбу на Красной площади в Москве. Далее произошел обрыв связи. Женщина не представилась, данных о ее местонахождении нет. Система зафиксировала только номер телефона, с которого возможная террористка сделала звонок», — уточнил источник.

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Он добавил, что из-за сообщения о заложенной бомбе на Красную площадь направили кинологов.

В начале июня похожий на бомбу предмет нашли рядом с остановкой на севере Москвы.