Эксклюзив 01 июня 2023, 10:10 Похожий на бомбу предмет нашли рядом с остановкой в Москве Источник «360»: похожий на бомбу предмет нашли рядом с остановкой на севере Москвы РИА «Новости»

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Житель Северного административного округа (САО) Москвы утром 1 июня обнаружил подозрительный предмет у остановки, который похож на бомбу. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Находка лежала около остановки «26-й километр» в сторону центра на Международном шоссе. Предмет похож на тот, который кидают с беспилотного летательного аппарата или самолета.

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Его размер — 25 на 30 сантиметров, есть крылья. Однако никаких летательных объектов рядом не зафиксировали. Сотрудники полиции и Росгвардии работают на месте. Все подробности случившегося уточняются.