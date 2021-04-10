Индонезиец приехал не на свою свадьбу из-за ошибки Google Maps

Житель Индонезии приехал на чужую свадьбу вместо собственной. Он перепутал место из-за ошибки Google Maps.

Об этом сообщило издание The Indian Express. Происшествие случилось в провинции Центральная Ява. Жених вместе со своей группой сопровождения решил доехать на свою свадебную церемонию с помощью приложения Google Maps. У него отобразился неверный маршрут, из-за чего он прибыл в соседний поселок на чужую свадьбу. Будущий муж другой невесты еще не приехал, а сама невеста была в шоке от появления незнакомых мужчин.

«Я была потрясена, когда увидела сопровождавших этого мужчину людей, поскольку не узнала никого из них», — пожаловалась она.

Гости приняли чужаков дружелюбно и помогли им найти нужное место.

Ранее в китайской провинции Цзянсу разыгралась семейная драма. Женщина, выдававшая замуж своего сына, во время свадьбы заметила у невестки знакомое родимое пятно. Девушка оказалась ее давно пропавшей дочерью. Женщина спросила у родителей невесты, не усыновляли ли они ребенка. Вопрос шокировал семью, скрывавшую этот факт.