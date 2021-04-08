Китаянка узнала в невесте сына свою пропавшую дочь

В китайской провинции Цзянсу разыгралась семейная драма. Женщина, выдававшая замуж своего сына, во время свадьбы заметила у невестки знакомое родимое пятно. Девушка оказалась ее давно пропавшей дочерью.

Торжества проходили 31 марта в городе Сучжоу. Мать жениха заметила на руке его невесты родимое пятно и сказала, что такое же было у ее дочери, которая потерялась, когда была совсем маленькой.

Женщина спросила у родителей невесты, не усыновляли ли они ребенка. Вопрос шокировал семью, скрывавшую этот факт. По данным Oriental Daily, новые родители нашли девочку на обочине дороги более 20 лет назад и стали воспитывать как свою дочь.

Невеста, услышав это, заплакала от радости. Она сказала, что найти своих биологических родителей было большим счастьем, чем сам брак.

Ее биологическая мать, много лет безуспешно искавшая ребенка, впоследствии удочерила мальчика. Которого теперь и женила.

Женщина заявила, что не видит проблем с браком, поскольку молодожены не являются кровными родственниками.

Гости выразили молодым свои наилучшие пожелания.