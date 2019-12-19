Ил-78-2 с отказавшим двигателем экстренно сел в Московской области

Топливозаправщик Ил-78-2 успешно приземлился в подмосковном Жуковском, несмотря на отказавший двигатель. Самолет проходил летные испытания.

Как рассказали РИА «Новости» в пресс-службе ПАО «Ил», во время полета у лайнера сработала индикация нештатной работы одного из четырех двигателей. Тогда пилот принял решение выключить его и совершить экстренную посадку на аэродроме вылета.

«Посадка прошла успешно, помощь оперативных служб не понадобилась», — заявили представители ПАО «Ил».

При посаде никто не пострадал. Ил-78-2 является модернизированной версией топливозаправщика Ил-78. Он создан на базе тяжелого транспортника Ил-76.

Между тем в Японии Boeing 767 совершил экстренную посадку в аэропорту Фукуоке на юго-западном острове Кюсю. Причина — загоревшийся двигатель. На борту находились 278 человек, в том числе восемь членов экипажа. Никто из них не пострадал.