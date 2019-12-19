Boeing 767 приземлился в Японии с горящим двигателем. Видео

В Японии пилотам удалось посадить горящий пассажирский самолет. Boeing 767 японской авиакомпании ANA совершил экстренную посадку в Фукуоке на юго-западном острове Кюсю.

Как сообщил сайт Nishinippon со ссылкой на управление аэропорта, экипаж обнаружил неисправность сразу после вылета в Токио около 09:50 (03:50 по московскому времени).

По словам очевидцев, из-под правого крыла самолета были заметны черные клубы дыма. Их также можно увидеть на опубликованных в соцсетях видео. По информации СМИ, у лайнера загорелся правый двигатель.

На борту находились 270 пассажиров и восемь членов экипажа, никто не пострадал. Самолет успешно приземлился через 25 минут после взлета, после этого аэропорт Фукуоки закрыл взлетно-посадочную полосу.

Авиакомпания выясняет причины происшествия.