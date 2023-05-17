Эксклюзив 17 мая 2023, 20:34 Стали известны подробности отравления школьников в Балашове жидкостью для вейпа «360»: бабушка пострадавшего из-за вейпа в Балашове школьника рассказала о произошедшем Pxhere

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Семеро детей в Балашове Саратовской области отравились жидкостью для вейпа. По предварительной информации, один из семиклассников разбил в школе флакон с жидкостью для электронных сигарет. Избавиться от запаха подростки решили с помощью дезодоранта, но это только усугубило ситуацию. Несовершеннолетние надышались парами и попали в больницу. Бабушка одного из пострадавших мальчиков рассказала в беседе с «360» о деталях происшествия.

Пенсионерка поделилась, что ее внук не виноват, хотя появлялись такие предположения. Неизвестно, попросили его принести жидкость или ему ее дали, но разлили вещество в классе, когда парня там не было.

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«Я же испугалась, прибежала, а девочка говорит: „Нет, это не он все сделал, вы на него не ругайтесь“», — сообщила собеседница издания.

По словам внука женщины, в этот день дети писали контрольную работу по биологии. Мальчик закончил позже остальных. Когда он освободился, одноклассники позвали его в другой кабинет. По словам школьника, войдя туда, он почувствовал запах дезодоранта. Предположительно, кто-то из ребят хотел залить жидкость в вейп, но что именно произошло, подросток не знает. Он тоже отравился парами.

«В больнице лежит, я сейчас с ним. Я не хотела, чтобы его положили, но врач сказал, что обязательно нужно проводить обследование. У него легкие слабые», — рассказала бабушка мальчика.

Пенсионерка призналась, что точно не знает, кто принес жидкость для электронной сигареты в школу. Но все одноклассники внука уверяют, что он не виноват в произошедшем. Расследованием занимается полиция.

«Его трясет, он боится, говорит: „Баба, ну это же неправда, все знают, что меня там не было, весь класс за меня“», — добавила женщина.

Пенсионерка призналась, что в шоке от ситуации и очень переживает за здоровье своего воспитанника, потому что у него слабый иммунитет. По словам пострадавшего мальчика, в больнице находятся шесть или семь человек.

Одна из очевидиц подтвердила «360», что в классе разлили жидкость для вейпа, а чтобы учителя не почувствовали запаха, дети решили побрызгать дезодорантом.

«Не знаю, что там было не так, но они все получили отравление. Половина из всех, кого увозила скорая, находятся в реанимации», — сказала она.