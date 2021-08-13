«Идеальная женщина». Знакомая учительницы, которая погибла в пожаре в Новой Москве, рассказала подробности

Знакомая пожилой учительницы, которая стала жертвой поджога в собственном доме в Новой Москве, рассказала о случившемся. Анна поделилась в беседе с «360», что в доме вместе с погибшей находился не брат, как утверждается в СМИ, а ее муж, профессор.

Сейчас мужчина в реанимации, и только когда очнется, станет ясно, что происходило в доме в ту страшную ночь. По мнению Анны, это не было нападение с целью ограбления. Дом пожилой пары был бедным, красть там было просто нечего. Что за люди стали виновниками трагедии, пока не ясно никому. Анна считает, что напавшие не были знакомы со своими жертвами.

Анна рассказала, что хорошо знала погибшую. Женщина была очень уважаемым в музыкальном мире педагогом.

«Преподаватель в Гнесинке, которая отработала там очень много лет. Учила детишек, сейчас у нее два ученика осталось, шести и пяти лет. Моего сынишку хотела учить, которому сейчас годик. Это идеальная женщина была. Я до сих пор сейчас в шоке пребываю, сегодня сутки не спала», — сказала Анна.

Анна рассказала, что в СМИ появилось уже много информации, которая не соответствует действительности. Но комментировать более подробно она ничего не может, пока этого не позволит следствие.

Как сообщили в региональном СК, на данный момент по этому делу задержаны двое мужчин 1982 и 1994 годов рождения. Один из них уже неоднократно судим, в том числе за особо тяжкие преступления. По официальной информации, вместе с погибшей в доме находился ее брат. Он смог выбраться и сейчас находится в больнице.