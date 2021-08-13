Полиция задержала двух мужчин, которые могут быть причастны к убийству пенсионерки в Новой Москве. Один из подозреваемых ранее был неоднократно судим за убийство.

Второй задержанный знал убитую пенсионерку, он предполагал, что у нее есть деньги. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Местные жители рассказали телеканалу, что не понимают, почему напали именно на них, ведь в СНТ есть более богатые дома.

Накануне подозреваемые, находившиеся на территории садового некоммерческого товарищества в Новой Москве, заперли в частном доме брата и сестру 77 и 75 лет. Дом подожгли. Пожилая женщина погибла в огне, ее брат сумел выбраться. Он находится в больнице на лечении. По факту убийства и покушения на убийство на территории Новой Москвы возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц с особой жестокостью.

По данным РЕН ТВ, погибшая была учительницей музыки и давала уроки игры на скрипке. Предполагалось, что среди убийц мог быть ее бывший ученик.