12 апреля 2024, 14:32
Хозяином взорванной в Москве машины оказался бывший сотрудник СБУ
«112»: владельцем взорванного авто в Москве оказался экс-сотрудник СБУ Прозоров
Владельцем иномарки Toyota Land Cruiser Prado, которая взорвалась в Москве, оказался бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.
Несколько лет назад он переехал в Россию. По данным канала, с 2014 года мужчина передавал информацию о ходе антитеррористической операции на востоке Украины российским спецслужбам.
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После взрыва Прозоров находился в шоковом состоянии. Врачи диагностировали у него рваную рану ноги и госпитализировали.
Около года назад, по данным канала, на Прозорова готовили покушение. Тогда он жил в Бердянске. После пресс-конференции по разоблачению работы украинских спецслужб республиканским диверсантам поступила задача — ликвидировать бывшего сотрудника СБУ. ДРГ подготовила тайник, в который поместила все для покушения. Злоумышленники собирались использовать взрывчатку с поражающими элементами, разные гранаты и боеприпасы ВОГ.
Российские спецслужбы предотвратили покушение. Диверсантов задержали. Схрон с оружием обнаружили и изъяли все предметы.
Машина бывшего сотрудника СБУ взорвалась на севере Москвы 12 апреля, когда он пытался завести авто. СК возбудил по факту случившегося уголовное дело.
СБУ
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Украина
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