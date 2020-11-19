Хозяин машины, на которую упала бетонная плита, подаст в суд на управляющую компанию

Житель Владивостока, на машину которого упала бетонная плита с крыши дома, решил подать в суд на управляющую компанию. Делом также займется прокуратура.

Представители мэрии Владивостока подтвердили, что разбирательство будет через суд. Прокуратура региона уже начала проверку.

Дом, с которого упала плита, не является аварийным. Пока неясно, откуда именно она отвалилась. Плиту до сих пор не убрали. В мэрии пояснили, что для этого нужно присутствие полиции.

«Дом не ветхий, не аварийный. Сейчас специалисты УК на месте выясняют, откуда плита и что нужно восстановить», — рассказали представители управляющей компании. Их слова приводит РИА «Новости».

Плита упала на автомобиль через несколько секунд после того, как водитель закончил очищать его от снега. Она попала в центр салона, пробила лобовое стекло и смяла машину. Видео падения попало в Сеть. На кадрах видно, как мужчина успевает отпрыгнуть от автомобиля в последний момент.

По предварительным данным, плита свалилась с крыши из-за непогоды. Во Владивостоке сейчас сильный ветер и ледяной дождь.