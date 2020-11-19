Бетонная плита упала с дома и придавила машину во Владивостоке. Видео

Во Владивостоке на припаркованный автомобиль с девятого этажа упала огромная бетонная плита. Она раздавила машину почти полностью, но владелец чудом остался жив.

По предварительным данным, плита упала из-за плохой погоды. Буквально за несколько секунд до этого водитель чистил автомобиль от снега.

В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, как мужчина успел отскочить перед тем, как плита рухнула. Она попала в самый центр салона, крышу автомобиля полностью примяло.

«Сейчас это место происшествия, и владелец авто, скорее всего, сам не даст никому убрать эту плиту. Должна приехать полиция, и только после этого УК будет (ее) убирать», — передает РИА «Новости» слова представителя мэрии Владивостока.

По данным синоптиков, с 19 по 20 ноября в регионе ожидается дождь со снегом. В четверг из-за непогоды без света остались около 30 тысяч жителей Приморья. Ледяной дождь повредил провода, а сильный ветер повалил деревья. Специалисты продолжают устранять последствия, но ремонт осложнен сильными осадками, которые не прекращаются.