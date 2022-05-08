«Хотели поджигать пьяных». Задержанный сторонник неонацистов рассказал о подготовке массовых убийств к 9 Мая

Представители ФСБ и МВД России задержали в Москве сторонников неонацистской экстремистской группировки «М.К.У.» («Маньяки Культ Убийства»), которые планировали теракты и массовые убийства к 9 Мая. РИА «Новости» опубликовало в Telegram видео разговора с членами группы.

Один из задержанных рассказал, что группа из трех человек «хотела напасть и поджечь пьяных людей». На вопрос о том, зачем было это делать, парень ответил, что им «предложил друг». Лидер организации — Егор Краснов — принуждал его к совершению «акций прямого действия». Неделю назад молодой человек «забивал и избивал» пьяных бездомных.

В правоохранительных органах сообщили, что члены группы планировали выложить видео убийств в интернете для устрашения людей и привлечения новых сторонников. Также стало известно, что радикалы причастны к нападениям на мигрантов «с использованием холодного оружия и специальных средств».

По информации правоохранителей, Егора Краснова курируют украинские спецслужбы. Цель — постепенно втянуть молодежь в террористическую и экстремистскую деятельность и распространить неонацистскую идеологию.