Происшествия 24 февраля 2024, 14:24 Хостел на воде пошел ко дну на Ждановской набережной в Петербурге Спасатели эвакуировали более 80 постояльцев из хостела на воде в Петербурге Пресс-служба Следственного комитета

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Более 80 человек эвакуировали с частично затонувшего отеля «Аквахостел» на Ждановской набережной в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Никто из постояльцев гостиницы не пострадал.

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«Следователями устанавливаются обстоятельства частичного затопления „АкваХостела“ на Ждановской набережной», — указали в пресс-службе.

По информации сайта 78.ru, отель начал тонуть из-за льда, который продавил корпус гостиницы. Директор «АкваХостела» Илья Бобров рассказал изданию, что паники не было, хотя ЧП произошло ночью. По его словам, сотрудники заведения оперативно вызвали экстренные службы и эвакуировали людей.

«Была пробоина, трещина в корпусе. Оттуда шла вода. Откачиваем ее до сих пор», — отметил Бобров.

Ранее в Таиланде затонула яхта с россиянами. Туристы отправились в плавание вдоль Пхукета, но произошло ЧП — прорвало одну из труб в моторном отсеке. Всех пассажиров яхты спасли, но пострадавшее судно опустилось на морское дно.