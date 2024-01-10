Происшествия 10 января 2024, 05:44 Яхта с российскими туристами затонула в Таиланде Яхта с 6 российскими туристами затонула недалеко от острова Пхукета в Таиланде Freepik

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Яхта с российскими туристами на борту ушла на дно в Таиланде. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным журналистов, судно Martini отправилось в дальнее плавание вдоль острова Пхукет. Внутри водного транспорта было девять человек, шестеро из которых — россияне, остальные — тайцы, это капитан и члены экипажа.

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Когда судно остановилось около кораллового острова Ко-Хе, то одну из труб в моторном отсеке прорвало и яхта стала тонуть. На помощь пришло судно Panwa, которое стояло у причала недалеко от места ЧП. В итоге всех людей из Martini спасли, их отправили в отель. Правоохранительные органы начали проверку после произошедшего.

Ранее, 31 декабря, пятилетняя россиянка скончалась в Таиланде недалеко от острова Пхукет. Скоростной катер, на котором девочка была вместе с другими российскими туристами, врезался в скалы.