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    10 декабря 2020, 13:45

    Хоспис «Дом с маяком» в Москве оштрафовали на 200 тысяч из-за наркотических средств

    Александра Ломейко

    Столичный детский хоспис «Дом с маяком» оштрафовали за нарушение оборота наркотических лекарств. В суде решили не приостанавливать работу учреждения.
    Хоспис «Дом с маяком» в Москве оштрафовали на 200 тысяч из-за наркотических средств

    Вердикт вынес Зюзинский суд Москвы, сообщило РИА «Новости». Хоспис признали виновным по части первой статьи 6.16 КоАП РФ и выписали штраф 200 тысяч рублей «без конфискации наркотических средств».

    В учреждении просили ограничиться только предупреждением, но в суде сочли такую меру недостаточной.

    Директор хосписа Лида Мониава заметила, что препараты «никто не крал, не продавал, ими никого не убили и не причинили вреда».

    «Их просто записали не до конца, или записали не по той форме, или записи не заверили», — заметила женщина.

    Жалоба на хоспис, по мнению руководства, поступила из-за того, что его пациентам выписывали слишком много наркотических средств. После проведенной проверки учреждению вменили нарушения по статье КоАП о правилах оборота, хранения и реализации наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров. Она предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 400 тысяч рублей или приостановления деятельности на срок до 90 дней.

    Мониава признала, что в медицинских журналах сотрудники хосписа допустили неточности при записи.