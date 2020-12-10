Хоспис «Дом с маяком» в Москве оштрафовали на 200 тысяч из-за наркотических средств

Столичный детский хоспис «Дом с маяком» оштрафовали за нарушение оборота наркотических лекарств. В суде решили не приостанавливать работу учреждения.

Вердикт вынес Зюзинский суд Москвы, сообщило РИА «Новости». Хоспис признали виновным по части первой статьи 6.16 КоАП РФ и выписали штраф 200 тысяч рублей «без конфискации наркотических средств».

В учреждении просили ограничиться только предупреждением, но в суде сочли такую меру недостаточной.

Директор хосписа Лида Мониава заметила, что препараты «никто не крал, не продавал, ими никого не убили и не причинили вреда».

«Их просто записали не до конца, или записали не по той форме, или записи не заверили», — заметила женщина.

Жалоба на хоспис, по мнению руководства, поступила из-за того, что его пациентам выписывали слишком много наркотических средств. После проведенной проверки учреждению вменили нарушения по статье КоАП о правилах оборота, хранения и реализации наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров. Она предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 400 тысяч рублей или приостановления деятельности на срок до 90 дней.

Мониава признала, что в медицинских журналах сотрудники хосписа допустили неточности при записи.