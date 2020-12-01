СМИ узнали о результатах проверки МВД в хосписе «Дом с маяком»

По данным издания, жалоба на эти возможные нарушения поступила в полицию еще до этого, как медицинское учреждение закупило первый наркотический препарата. В самом МВД ситуацию пока не прокомментировали.

Соучредитель фонда Лида Мониава сообщила 29 ноября об открытии дела по статье КоАП «Нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров либо хранения, учета и реализации» и начале расследования деятельности хосписа «Дом с маяком». По словам Мониавы, об этом стало известно во время внеплановой проверки. Ее провели пять сотрудников МВД.

«Проверяли рецепты и их учет, пересчитывали таблетки, ампулы и пластыри в сейфах, сверяли все записи в журналах, проверяли медкарты Коли (ребенок, который находится под опекой Мониавы — прим. ред.) и других пациентов. Все лекарства сошлись. Не сошлись некоторые записи в журналах», — заявила она.

Соучредитель фонда считает, что причиной проверки стала жалоба в МВД о том, что «хоспис выписывает Коле неправомерно много наркотических препаратов».

Мониава признала, что в журналах были допущены неточности. Она подчеркнула, что на момент проверки хоспис работал с наркотическими препаратами всего месяца.

Женщина напомнила, что наказание по вышеуказанной статье предполагает штраф от 200 до 400 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 дней. Мониава заявила, что руководство будет просить о наименьшем штрафе. Ведь «Дом с маяком» — благотворительная организация.

Ранее глава совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев сказал, что лично будет заниматься ситуацией с хосписом «Дом с маяком».