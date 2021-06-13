Хоккеиста ударили ножом в шею в центре Москвы

Игравший в столичной хоккейной команде «Метеор» Даниил Ямщиков прошедшей ночью получил ножевое ранение в шею, рассказали СМИ. Его ударили на Цветном бульваре в центре Москвы, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным телеканала, 24-летнего спортсмена уже прооперировали. В больницу его привезли в тяжелом состоянии. Сейчас, сообщил РЕН ТВ, он находится в реанимации. В полиции сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.

В полиции сообщили, что в 02:42 мужчина получил ножевое ранение на Цветном бульваре.

«По горячим следам сотрудники полиции по подозрению в совершении данного противоправного деяния задержали гражданина 1995 года рождения», — рассказали в ГУ МВД России по Москве. Его отвезли в отделение.

В прошлые выходные, по сообщению РЕН ТВ, в центре столицы во время конфликта пострадал еще один российский спортсмен — игрок волейбольного клуба «Динамо» Алексей Чанчиков. Источник телеканала рассказал, что он получил серьезную травму головы. В полиции подтвердили драку на «Новослободской», однако имени пострадавшего не назвали.