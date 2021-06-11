Полиция возбудила дело после драки в центре Москвы. Ее участником назвали волейболиста «Динамо»

Игрок волейбольного клуба «Динамо» Алексей Чанчиков в прошлые выходные подрался с незнакомцем на выходе из бара на «Новослободской». Об этом сообщил сайт РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. В МВД рассказали о возбуждении уголовного дела.

По словам собеседника издания, спортсмен вместе с подругой отдыхал в баре. На выходе он повздорил с неизвестным мужчиной — и началась драка. Как отметил источник, Чанчикова толкнули, он упал и ударился головой об асфальт. Волейболист получил тяжелые травмы, утверждает собеседник телеканала. После этого полицейские начали проверку.

В столичном МВД «360» рассказали, что 6 июня в ОМВД по Тверскому району поступило сообщение о причинении телесных повреждений мужчине. Заявление написала девушка. По данным полиции, между двумя мужчинами начались конфликт и драка. Пострадавший упал и ударился головой. После этого завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Информации о состоянии пострадавшего мужчины нет. 24-летний Чанчиков выступает за «Динамо» с 2015 года. В составе команды он стал чемпионом России в 2017 году.

В марте основатель группы «Нервы» Евгений Мильковский подрался около московского бара. Пиар-директор группы объяснил, что конфликт вспыхнул из-за девушки.