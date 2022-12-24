Происшествия 24 декабря 2022, 22:59 Хоккеист умер во время матча в Москве РЕН-ТВ: хоккеист скончался во время матча любительских команд в Москве Pixabay

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Хоккеист потерял сознание во время игры между любительскими командами в Москве. Он умер по пути в больницу, сообщил телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным, команды «Арсенал III» и «Jersey 53» проводили игру на ледовой арене на улице Яблочкова. В какой-то момент один из хоккеистов, имя которого не называется, упал без сознания на лед.

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Врачи пытались помочь спортсмену, но по пути в больницу он скончался. Причина смерти и обстоятельства происшествия пока устанавливаются. Погибшему мужчине было 45 лет.

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Похожий случай произошел ранее в Нижегородской области. Один из хоккеистов любительской команды «Гармония» умер прямо на площадке. Происшествие случилось во время матча с командой «Криоген», когда 48-летний игрок упал на лед в бездыханном состоянии.