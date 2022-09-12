Хоккеист в Нижегородской области скончался прямо на льду | 360°

Происшествия 12 сентября 2022, 18:28 Поделиться Telegram

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Viber Хоккеист в Нижегородской области скончался прямо на льду Федерация хоккея Нижнего Новгорода: хоккеист-любитель Моруга скончался во время матча Федерация хоккея Нижнего Новгорода

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Хоккеист любительской команды «Гармония» Константин Моруга умер на площадке во время одного из матчей в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея Нижнего Новгорода на странице во «ВКонтакте».

«Во время хоккейного матча произошла трагедия. После остановки сердца на льду скончался хоккеист „Гармонии“ Константин Моруга. Приносим искренние соболезнования близким и родным. Берегите себя», — заявили в федерации.

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Происшествие произошло во время матча с командой «Криоген». В Сети появились кадры, на которых 48-летний хоккеист упал на лед и к нему быстро поехали другие спортсмены.

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В начале января после поединка умер боксер Арест Саакян. Во время боя на турнире «Короли нокаутов» в Тольятти он пропустил несколько серьезных ударов в голову, после чего упал на настил без сознания. Спустя 11 дней пребывания в коме спортсмен скончался в больнице.

Днем 12 сентября стало известно о смерти бывшего бойца UFC Элиаса Теодору, который последние годы боролся с раком, написал RT.

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